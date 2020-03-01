Путин пообщался с родственниками погибших псковских десантников

Президент Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне. По словам российского лидера, военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге.

Глава государства отметил, что «есть некоторые вопросы, которые предстоит решить». По его словам, они связаны с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями, передает РИА «Новости».

«Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет – мы решаем», – подчеркнул Путин.

Российский лидер заверил, что отдельными конкретными вопросами, которые есть у родственников погибших, власти также занимаются и решат их.

«Огромное спасибо», – ответили участники встречи.

«Вам спасибо за ваших ребят», – отреагировал президент.

Другая участница встречи со своей стороны заметила: «У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты».

«Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно», – ответил президент.

На концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Путин заявил, что Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт.

«Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом», – приводит его слова ТАСС.

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много особенно в сложный переходный период. «Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!» – сказал глава государства.

По словам российского лидера, военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. «Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их – молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно», – сказал он. По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. «Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи», – сказал Путин.

Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: «Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами».

Также Путин провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

«Сегодня здесь, на плацу, который был родным для шестой роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они стали на пути сотен боевиков и приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои. Верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников», – заявил Путин.

«Крылатая пехота всегда в строю. Там, где опасность и вызов, где сложность и риск. Где требуется мощь, стремительность, точность удара», – отметил он.

6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.