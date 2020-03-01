Путин пообщался с родственниками погибших псковских десантников

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Коронавирус обнажил изъян мировой экономики

Коронавирус претендует на роль «черного лебедя»Фото: Kimimasa Mayama/EPA/ТАСС
Фондовые рынки, нефть и рубль ушли в недельное пике. На самом деле обвал назревал уже давно. Просто никто не думал, что поводом для него станет коронавирус, а не другие факторы, как, например, война в Иране. Как события будут развиваться дальше и стоит ли поддаваться финансовой панике обычным россиянам? Подробности...
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Сражение за Идлиб спровоцировал конфликт протурецких боевиков

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС
Обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. Анкара обвиняет правительственные войска в том, что они вошли в зону деэскалации. Сирия тоже высказывает Турции претензии в нарушении договоренностей. И хотя полный текст меморандума никто не видел, из того что было объявлено для СМИ можно сделать вывод – Анкара свои обязательства не захотела или не смогла выполнить. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сражения в Идлибе раскрыли цель Эрдогана в Сирии

Турецкая армия на территории Сирии действует по принципу захвата земель, а не защиты от террористовФото: Yasin Akgul - Depo Photos/Global Look Press
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонных беседах с Владимиром Путиным убеждал российского коллегу оставить Анкару «один на один» с режимом Асада. Также он объявил об открытии для сирийских беженцев границ с Евросоюзом. США же требуют от России прекратить задействовать авиацию в Сирии. Насколько обоснованы подобные просьбы США и Турции к России и какого ответа ждать от Москвы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кому и зачем стоит попросить прощения

Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Как легко бубнить тому, на кого нет обиды: «Бог простит, и вы меня простите». Особенно тем, кого ты даже не знаешь. Но стоило ко мне подойти человеку с кем в ссоре, как внутри совесть начинала раскаляться до красна, растапливая «лед» отношений. Выдавливаешь из себя «прости», и будто гора с плеч. Подробности...
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В чем разница между американским президентом и орловским рысаком

Антон Крылов, журналист
Если для американцев небольшие различия между персоналиями все-таки есть – разные президенты могут установить, например, разные режимы налогообложения, то для внешнего наблюдателя, в первую очередь России, различий нет вообще. Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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              Путин пообщался с родственниками погибших псковских десантников

              1 марта 2020, 16:18

              Текст: Ольга Никитина

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              Президент Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, погибших 20 лет назад в Чечне. По словам российского лидера, военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге.

              Глава государства отметил, что «есть некоторые вопросы, которые предстоит решить». По его словам, они связаны с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями, передает РИА «Новости».

              «Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет – мы решаем», – подчеркнул Путин.

              Российский лидер заверил, что отдельными конкретными вопросами, которые есть у родственников погибших, власти также занимаются и решат их.

              «Огромное спасибо», – ответили участники встречи.

              «Вам спасибо за ваших ребят», – отреагировал президент.

              Другая участница встречи со своей стороны заметила: «У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты».

              «Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно», – ответил президент.

              На концерте памяти погибших воинов 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Путин заявил, что Подвиг тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, а также тех, кто выполнял и выполняет сегодня свой долг в горячих точках, никогда не будет забыт.

              «Помним и чтим имена всех, я хочу это подчеркнуть, именно всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом», – приводит его слова ТАСС.

              Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил президент, к сожалению, было много особенно в сложный переходный период. «Среди них и 6-я рота, молодые люди, совсем мальчишки. И как они себя проявили!» – сказал глава государства.

              По словам российского лидера, военнослужащие 6-й роты проявили мужество, героизм, преданность присяге. «Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их – молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке. И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. Удивительно», – сказал он. По словам Путина, десантники показали, на что способен русский солдат. «Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, идет и из семьи», – сказал Путин.

              Президент, обращаясь к родственникам десантников, сказал: «Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами».

              Также Путин провел смотр личного состава 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

              «Сегодня здесь, на плацу, который был родным для шестой роты, мы вспоминаем отважных десантников, отдаем честь их мужеству и подвигу. Они стали на пути сотен боевиков и приняли свое последнее сражение, свой последний бой, как настоящие герои. Верные лучшим традициям боевого братства, которые свято хранят все поколения десантников», – заявил Путин.

              «Крылатая пехота всегда в строю. Там, где опасность и вызов, где сложность и риск. Где требуется мощь, стремительность, точность удара», – отметил он.

              6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии под командованием гвардии подполковника М. Евтюхина в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье вступила в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.


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