Украина упростила пересечение границы с Крымом для детей

С воскресенья для детей 14–16 лет упрощается процедура пересечения границы с Крымом, сообщила министр Украины по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

Прежде дети могли пересекать границу только в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из родителей, передает РИА «Новости».

В соответствии с новыми правилами детям от 14 до 16 лет разрешается переходить на украинскую территорию самостоятельно, если у них есть паспорт Украины (ID-карта) или украинский загранпаспорт.

При этом дети должны быть зарегистрированы в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Как заявила Коляда, новая процедура должна помочь «интеграции детей и подростков, проживающих в Крыму», стать «одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях».

В декабре украинские власти сообщили, что граждане Украины с 1 марта смогут выехать на территорию России только по загранпаспортам. Киев объяснил это тем, что Украина желает получить «дополнительные гарантии».

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