Доктор Мясников развенчал мифы о вакцине от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников развенчал мифы о вакцине от коронавируса, которая сможет быстро справиться с болезнью и позволит «забыть об эпидемии».

Мясников написал в Telegram, что вакцина от коронавируса «ожидается в течение трех месяцев», то есть к маю. При этом, по его словам, вакцину «разрабатывали много лет, сначала в связи с эпидемией Китайской атипичной пневмонией 2002 и от Ближневосточной атипичной пневмонии 2012 в Саудовской Аравии» – новый коронавирус «на 70% по генотипу состоит из своих «старших братьев», поэтому наработки сильно помогают а создании вакцины».

Однако «от этой вакцины ни жарко, ни холодно, это не для нас – страны, где число завозных случаев можно пересчитать по пальцам одной руки».

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Врач подчеркнул, что вакцина, которая не испытана клинически и не проверена, – это «только для экстренной, по жизненным показаниям вакцинации внутри отгороженного очага заражения», так как «для апробации и внедрения любой вакцины в общеклиническую практику необходимы долгие и долгие годы».

Потому «ожидания, что вот сейчас будет вакцина, мы все привьемся и забудем об эпидемии (...) – наивны».

Он также задался вопросом: «Почему от гриппа, кори, рака шейки матки не прививаемся? От осложнений гриппа в год по миру умирает до 650 тыс., кори – 120 тыс., рак шейки матки (ВПЧ) – 270 тыс.».

При этом «вакцины есть, проверены и безопасны».

Кроме того, «в 2012 в Саудовской Аравии оказалось проще разработать в попытаться внедрить вакцину для верблюдов-дромадеров, которые и были источником коронавируса, чем прививать отдельные группы людей».

Ранее в Минздраве сообщили, что разработка вакцины против нового коронавируса займет минимум восемь месяцев.

Тем временем число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 34 тыс. 546 человек, количество летальных исходов достигло 722 случаев, 2 тыс. 50 человек прошли лечение и выздоровели.

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