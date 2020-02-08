Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной и национальной валюте на инвестиционном уровне «BBB» со стабильным прогнозом.

Краткосрочный рейтинг России в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне «F2», передает ТАСС.

В Fitch отметили, что «российский рейтинг дефолта эмитента на уровне ВВВ отражает надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям».

Также отмечается низкий уровень внешнего долга и увеличение бюджетных накоплений.

«Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная налогово-бюджетная политика способствуют повышению макроэкономической стабильности, повышению устойчивости к внешним шокам и снижению зависимости от цен на нефть», – отметили эксперты Fitch.

Кроме того, там отметили, что взаимоотношение между стоимостью рубля и нефтью ослабло благодаря бюджетному правилу и неопределенностью, связанной с санкционными рисками.

Тем не менее, в Fitch обратили внимание на высокую сырьевую зависимость экономики.

Там также считают, что «геополитическая напряженность, существующие санкции и сохраняющаяся угроза их эскалации сказываются на гибкости внешнего финансирования России, инвестициях и перспективах экономического роста».

Эксперты агентства прогнозируют, что в отсутствии внешних шоков, инфляция в стране приблизится к 4% в 2021 году. Также Fitch ожидает, что рост потребительского кредитования в России продолжит замедляться благодаря введенным макропруденциальным мерам, и, в сочетании с увеличением реальных доходов населения, снизит риски, связанные с ростом задолженности домашних хозяйств.

Напомним, в августе 2019 года Fitch повысило суверенный рейтинг России. После этого Минфин объявил о возврате суверенного рейтинга России на досанкционный уровень.