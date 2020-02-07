Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие офисов ДНР и ЛНР и дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

«Я обратился к Премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», – приводятся слова украинского лидера на сайте офиса президента.

Зеленский обсудил с главой итальянского правительства дело находящегося в заключении в Италии бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.

«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», – сказал Зеленский. Мать Маркива поблагодарила Владимира Зеленского за его усилия для освобождения сына. Женщина заявила, что Маркив готов и хочет вернуться на Украину.

Напомним, Маркива приговорили к 24 годам за убийство в Донбассе итальянского фотографа Андреа Роккелли.