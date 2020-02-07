Рубль подешевел на решении ЦБ по ключевой ставке

Рубль усилил снижение к доллару и евро после решения Банка России понизить ставку до 6% годовых.

Так, курс доллара расчетами «завтра» на 13.41 мск вырос на 51 копейку – до 63,87 рубля, курс евро поднялся на 35 копеек, составив 69,91 рубля. Сразу после выхода пресс-релиза ЦБ доллар и евро ускорили рост, дополнительно прибавляя до 10 копеек, однако затем немного скорректировались, передает РИА «Новости».

Банк России в пятницу в шестой раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года.









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