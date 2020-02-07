На Украине зафиксирован дефицит масок из-за гриппа

На Украине наблюдается дефицит хирургических масок, заявил гендиректор директората общественного здоровья минздрава Украины Андрей Скипальский.

Представители минздрава Украины встретились с дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками для решения проблемы нехватки товара на складах, передает «РБК-Украина».

«Можно наблюдать определенный дефицит на рынке, поэтому были обсуждены определенные меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», – сказал Скипальский.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей.

Тем временем исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность.