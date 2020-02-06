Британия решила отменить пошлины на ряд товаров из России

Министерство внешней торговли Соединенного Королевства опубликовало список товаров из России и ряда других стран, на которые с 1 января 2021 года будут отменены торговые защитные пошлины в связи с выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Согласно документу, по завершении переходного периода после Brexit королевство отменит ограничения на такие наименования российского экспорта, как алюминиевая фольга, ферросилиций, стальные или металлические цельнотянутые трубы и их соединительные части, мочевину и частично на нитрат аммония, передает ТАСС.

В то же время ограничения на ряд позиций останется без изменений, например, на холоднокатаную листовую сталь, электротехническую сталь, продукцию горячего проката из легированной стали.

В списке также фигурирует продукция из таких стран, как Белоруссия, Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Республика Корея, США, Турция, Украина и других.

Ранее в четверг торговый представитель в Соединенном Королевстве Борис Абрамов сообщил, что товарооборот России и Британии в 2019 году вырос на 25%.

В тот же день в МИД России заявили о готовности заключать новые соглашения с Британией в связи с выходом Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

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