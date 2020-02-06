Полиция Грузии задержала убийцу гражданина России

МВД Грузии задержало по обвинению в умышленном убийстве в монастыре у села Марткопи гражданина России 51-летнего ранее судимого за убийство гражданина Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает МВД Грузии, убийца использовал топор, преступление произошло в келье монастыря, гражданину России было 62 года. Изъято орудие убийство, преступнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Мотивы случившегося уточняются.

Тело гражданина России нашли в одной из келий монастыря в ночь на четверг. По предварительным данным, убитого звали Игорь, он укрывался в монастыре больше года. По некоторым сведениям, убийца и убитый проживали в одной келье.

«Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психически больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», – заявил руководитель пресс-центра патриархии Андриа Джагмаидзе.