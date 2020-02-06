Россиянина убили в монастыре в Грузии

В Грузии в монастыре у села Марткопи с ножевыми ранениями обнаружено тело гражданина России, сообщают СМИ.

Тело 50-летнего гражданина России нашли в одной из келий монастыря в ночь на четверг. Было установлено, что убитого звали Игорь, он укрывался в монастыре больше года. По предварительным данным, убийца и убитый проживали в одной келье, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

«Монастырь предоставляет убежище бездомным и другим людям с социальными или медицинскими проблемами. Насколько нам известно, один психически больной, укрывавшийся в монастыре, убил другого человека и сбежал», – заявил руководитель пресс-центра патриархии Андрия Джагмаидзе.

Факт происшествия подтвердили в МВД Грузии, однако не уточнили гражданство и возраст убитого.

Ранее сообщалось, что сына экс-президента Грузии ударили ножом из-за плохого вина.