Сына экс-президента Грузии ударили ножом из-за плохого вина

Конфликт, в ходе которого был тяжело ранен сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдиа – 43-летний Цотнэ, произошел из-за плохого качества алкоголя, которым Гамсахурдиа угощал гостей, рассказал один из участников инцидента.

По его словам, Гамсахурдиа пообещал участникам застолья – свои соседям и друзьям – угостить их хорошим вином, однако качество алкоголя в итоге не устроило гостей, из-за чего завязалась словесная перепалка, переросшая в драку с применением холодного оружия.

Кроме Гамсахурдиа в потасовке участвовали пять человек, все они задержаны. Двоим из них инкриминируется покушение на убийство, что влечет за собой тюремное заключение сроком на 15 лет.

Драка произошла в четверг, 19 декабря. В настоящее время сын экс-президента находится в больнице, его состояние, по словам врачей, стабильно тяжелое. Он получил несколько ранений в область головы и груди.

21 декабря Грузия отмечала 28-ю годовщину начала гражданской войны в Тбилиси, которая привела к бегству Звиада Гамсахурдиа в Чечню. Затем экс-президент пытался вернуться в Тбилиси с вооруженными сторонниками, но был вынужден отступить и в итоге скончался в горах в Западной Грузии.