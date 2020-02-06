Пенсионер в Ногинске выжил после 14 выстрелов в голову

В Ногинске пенсионер выжил после 14 выстрелов из травматического пистолета в голову, в покушении заподозрили его сына, сообщает региональное следственное управление СК.

«По предварительным данным следствия, обвиняемый приехал к отцу в квартиру, и, находясь в дверном проходе, произвел в отца, открывшего дверь, не менее 14 выстрелов из травматического пистолета в область головы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мужчину экстренно госпитализировали, ему провели операцию. Его сына задержали, он признал свою вину. В автомобиле подозреваемого обнаружили травматический пистолет.

Телеканал РЕН-ТВ уточнил, что в момент происшествия в квартире был не только потерпевший, но и его жена. По ее словам, муж поднял трубку домофона и сказал, что пришел его сын от первого брака.

Женщина спряталась в кладовке, когда пришел пасынок с пистолетом. После того, как подозреваемый скрылся, она нашла мужа с ранениями и вызвала скорую помощь.

В январе в Новосибирске неизвестные застрелили на улице председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский».