Путин поручил выделить средства на капитальный ремонт домов и дорог в Крыму

Президент Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства из федерального бюджета на капитальный ремонт домов и автодорог в Крыму.

«Обеспечить выделение в 2020 -2022 годах дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях реализации на территориях Республики Крым и Севастополя мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов; по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог», – говорится в поручении на сайте Кремля.

Кроме того, средства следует направить на благоустройство территорий общего пользования, «обновление парка локомотивов и моторвагонного подвижного состава, используемых для перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении и в поездах дальнего следования», а также на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, относящихся к железнодорожным станциям и пассажирским платформам.

Доклад о выполнении должен быть представлен до 31 марта 2020 года.