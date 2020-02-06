Власти Тайваня запретили въезд с материкового Китая

Администрация Тайваня ввела полный запрет на въезд с материковой части Китая в связи с распространением коронавируса нового типа, сообщило Киодо.

По поступающим сообщениям, руководство Тайваня также приняло решение полностью запретить въезд для иностранцев, прибывающих из специальных административных районов КНР Гонконга и Макао, передает ТАСС.

Напомним, по последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 28 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 563 случаев, 1153 человека выздоровели. Еще свыше 186,3 тыс. человек находятся на карантине. Между тем, в ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.

В среду Минздрав назвал сроки разработки вакцины от коронавируса.

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