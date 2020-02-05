Голикова дала оценку ситуации с «китайской пневмонией» в России

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эвакуация россиян из Китая является гуманитарной акцией.

«Эвакуация наших граждан из города Ухань, провинция Хубей, – это гуманитарная акция. Мы своих не бросаем. И, мне кажется, очень важно, чтобы каждый наш гражданин именно так относился к этому», – отметила она на заседании правительства, которое проводит президент Владимир Путин, передает Life.ru.

Она добавила, что на текущий момент в России нет новых случаев заражения «китайской пневмонией», а власти принимают все меры для предупреждения распространения инфекции.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что меры, которые российские власти применяют для борьбы с распространением инфекции, оправданны.

В среду два самолета ВКС доставили в Тюменскую область 144 россиянина из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

По последним данным, в мире выявлено 24 тыс. 539 заболевших. Из них 492 человека умерли, 892 пациентов вылечили. 23 тыс. 260 человек находятся под подозрением. В ВОЗ отказались признавать вспышку заболевания пандемией.