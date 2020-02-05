В Одессе демонтировали мемориальную доску Калинину

Одесские националисты демонтировали мемориальную доску в честь председателя президиума СССР Михаила Калинина.

«Калинин в 1922 году агитировал в Одессе за сбор средств для некоторых районов РСФСР, которые страдали от неурожая, хотя в то же время голодал Юг Украины», – написали в одесском отделении Института национальной памяти Украины в Facebook.

Памятная доска была установлена на стене дома на улице Гоголя в Одессе. Там в 1922 году Калинин выступал с докладом о текущем моменте.

Михаил Калинин также занимал должность Председателя Центризбиркома СССР (1922-1938) и Председателя Всероссийского Центризбиркома (1919-1938).

Во вторник одесские националисты демонтировали последний барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Барельеф маршала неоднократно страдал от действий вандалов.

В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов, среди которых отмечено 987 населенных пунктов и 32 города. Также под снос попали 2,5 тыс. памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тысячи – это монументы Ленину. На Украине подвергли декоммунизации даже хлеб.

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