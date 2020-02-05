ЕС обозначил свою геостратегическую цель

Геостратегической целью сообщества Евросоюза является его расширение на страны Западных Балкан, заявил еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи.

«Целью ЕС остается полное расширение на шесть стран Западных Балкан. Это наша геостратегическая инвестиция», – передает его слова ТАСС.

Также он заявил, что граждане стран-членов ЕС хотят, чтобы союз мог отменять переговоры о вступлении в сообщество государств, если те не выполняют необходимые условия.

«Я не буду скрывать, что один из самых сложных вопросов заключается в том, что общественное мнение говорит о том, что мы должны быть способны отменить процесс, когда нет прогресса, когда страна не выполняет условия», – сказал Варгейи.

В октябре в Евросоюзе заявили, что настало время для переговоров по вступлению в объединение Северной Македонии и Албании.