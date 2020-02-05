Определены сроки первого полета самолета с электродвигателем

Первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах, заявил глава научно-технического совета, заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виталий Давыдов.

«Мы рассчитываем, что первый испытательный полет летающей лаборатории с нашим двигателем состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации», – передает РИА «Новости» слова Давыдова.

Он добавил, что авиационные производители тесно сотрудничают по этому проекту с фондом.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) прошли успешные демонстрационные испытания электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт. ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

В ФПИ сообщили, что первый полет российского самолета с электродвигателем, как ожидается, будет совершен в 2020 году.