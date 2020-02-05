Посольство рассказало об итогах эвакуации россиян из провинции Хубэй

Операция по эвакуации граждан России из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, была завершена успешно, сообщило российское посольство в КНР.

В сообщении на сайте дипломатической миссии указывается, что сотрудники посольства России в Китае, «командированные в провинцию Хубэй для оказания содействия в проведении эвакуации российских граждан, успешно осуществили транспортировку наших соотечественников в аэропорт города Ухань».

Вывоз граждан осуществлялся на арендованных автобусах из более чем 10 городов, расположенных в разных частях провинции, в том числе из населенных пунктов, удаленных от ее административного центра города Уханя на 400-500 км.

Вылет состоялся в ночь на 5 февраля. Эвакуированных отправили в Тюмень, там они пройдут двухнедельный карантин.

По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анны Поповой, среди покинувших КНР граждан с признаками заболевания нет, передает ТАСС.

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Согласно официальной статистике, всего из Уханя и Хубэя эвакуированы 144 человека, из них 128 – граждане России, остальные – из стран СНГ.

Напомним, первый самолет ВКС России забрал 82 человека, второй – 64. Эвакуация россиян и нескольких граждан стран СНГ проводится 3–5 февраля.

На данный момент в Китае подтверждено больше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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