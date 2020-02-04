Путин пожелал Китаю с честью выйти из ситуации с коронавирусом

Президент Владимир Путин выразил надежду, что Китай с честью выйдет из ситуации с новым коронавирусом.

«Я очень рассчитываю, что и сейчас, и наши китайские друзья с честью выйдут из этой тяжелой ситуации, которая складывается», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он отметил, что в том, чтобы результаты борьбы с вирусом были эффективными и дали положительные результаты, сейчас все заинтересованы.

На ваш взгляд Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом? Да

Нет



Между тем, первые автобусы с россиянами, которые решили вернуться на родину из Уханя, прибыли вечером во вторник в местный аэропорт «Тяньхэ», передает ТАСС

В Китае подтверждено более 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

В ВОЗ, однако, отказались признавать вспышку коронавируса пандемией.

31 января Путин выразил сочувствие китайскому лидеру Си Цзиньпину в связи со смертью людей от нового заболевания.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД