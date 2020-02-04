Роспотребнадзор призвал вести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах

Роспотребнадзор считает необходимым ввести дополнительный контроль на внутренних рейсах в России в рамках борьбы с коронавирусом, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Проведена оценка потребностей для оснащения аэропортов оборудованием дистанционного измерения, мы ведем этот контроль, чтобы понять, везде ли оборудовано, в настоящий момент дефицита не испытываем, тем не менее есть потребность дополнительного контроля на внутренних рейсах, учитывая перемещение внутри страны», – сказал Смоленский, передает РИА «Новости».

В то же время в Роспотребнадзоре отметили, что новых случаев заражения коронавирусной инфекцией из Китая в России за прошедшие сутки не выявлено.

«За период мониторинга выявлено 445 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 53 заболевших – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 44 – грипп А, 23 – грипп В, 12 – парагрипп, в 13 случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у 14 заболевших микстинфекция. В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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