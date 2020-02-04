Террористы обстреляли нефтегазовые объекты в сирийском Хомсе

Террористы обстреляли промышленные предприятия в сирийской провинции Хомс, сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим.

«Террористические банды снова совершили нападения на объекты сирийского нефтегазового комплекса и нанесли материальный урон», – цитирует ТАСС Ганима со ссылкой на агентство САНА.

По словам министра, атакам на рассвете подверглись газоперерабатывающий завод «Эбла», газовые станции в Райяне и на Центральном плато, а также нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Хомс (165 км к северу от Дамаска). На их территории разорвались снаряды, выпущенные боевиками.



«Спасательные команды и члены отрядов Гражданской обороны сумели потушить вспыхнувшие пожары. Прибывшие на место ремонтные бригады провели оценку нанесенного ущерба и приступили к восстановительным работам», – сказал Ганим. Министр не привел данных о пострадавших в результате обстрелов.

Напомним, в декабре глава МИД Сирии Валид Муаллем в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что действия США в отношении сирийских недр Дамаск расценивает как пиратство.

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