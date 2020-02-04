РВИО рассказало о спорах Сталина и Рузвельта вокруг Ялтинской конференции

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 08:40  |  vz.ru
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Россия вынудила Лукашенко устроить «сахарные аресты»

Сахара стало слишком много – и решить эту проблему без посадок Лукашенко не в состоянииФото: Егор Еремов/РИА «Новости»
Лукашенко начал массовые репрессии против руководителей заводов по производству сахара — их директора арестованы, а в вину им ставят некие «мошеннические схемы», причем связанные с Россией. В чем реальные проблемы белорусской сахарной отрасли и почему происходящее подозрительно напоминает нефтяной конфликт между Москвой и Минском? Подробности...
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«Охоту на ведьм» не удастся выдать за борьбу с хамством чиновников

Заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула с пережившей блокаду жительницей города Фото: горсовет-керчь.рф
Реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна – сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов». А потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сами натянули колючую проволоку

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не просто поляризация общества. И можно назвать одну сторону ненастоящими русскими и пытаться вычеркнуть их из своей картины мира – но это не так. Каждый из нас – Россия. Подробности...
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Донбасс постепенно становится Россией

Дмитрий Родионов, политолог
При желании совсем нетрудно сделать уровень жизни в ЛДНР равным российскому. По факту сегодня ДНР и ЛНР уже не «непризнанные республики», а «непризнанные регионы России», присоединение которых даст в перспективе массу выгод. Подробности...
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Почему «сделку века» называют капитуляцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дело даже не в том, что Россия может сохранить одновременно хорошие отношения с арабами, израильтянами и Трампом. А в том, что предложенный американцами принцип легитимации статус-кво создает интересный и выгодный России прецедент для решения крымских проблем. Подробности...
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              РВИО рассказало о спорах Сталина и Рузвельта вокруг Ялтинской конференции

              4 февраля 2020, 07:58

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Иосиф Сталин настоял на проведении встречи лидеров Большой тройки в 1945 году именно в Ялте, хотя для организации конференции пришлось принять беспрецедентные меры безопасности, рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

              Ялтинская конференция проходила в период с 4 по 11 февраля в Крыму, на ней лидер Советского Союза Иосиф Сталин, американский лидер Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль договорились о послевоенном мироустройстве.

              «Несмотря, на то, что нацистская Германия была на последнем издыхании, разведка их еще неплохо работала. Еще свежи были воспоминания, когда в Тегеране были предприняты попытки покушения, которую предотвратила советская разведка. Поэтому были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Выявлены все оставшиеся вражеские элементы и разведчики, которые оставались на территории Крыма. Изъяты сотни единиц оружия», – передает РИА «Новости» слова Мягкова.

              Он добавил, что вокруг участников конференции было создано сухопутное внешнее кольцо безопасности. С моря делегации прикрывали подводные лодки, катера и боевые корабли. Тогда все еще опасались немецкую авиацию, поэтому небо контролировали 150 самолетов. Аэродром Саки, где должны были приземлиться самолеты иностранных делегаций, прикрывали 200 зенитных орудий.

              «Идея провести конференцию именно в Ялте появилась не сразу, предлагались различные варианты. Главным противником Крыма был Рузвельт, который последовательно предлагал устроить встречу на побережье Средиземного моря, в Корее, на Мальте, Иерусалиме, в Риме и на Сицилии. Американский президент утверждал, что по состоянию здоровья не может далеко уезжать, а конгресс США не позволит слишком надолго удаляться от Вашингтона. Но Сталин настоял, что встречу необходимо провести именно на территории Советского Союза. Мягкий климат южного побережья Крыма как нельзя лучше подходил для Рузвельта, который болел полиомиелитом и был прикован к инвалидной коляске. В итоге американский президент вынужден был согласиться», – заявил Мягков.

              Он пояснил, что проведение конференции на своей территории давало Советскому Союзу стратегическое преимущество, чем и объясняются возражения США. Вашингтон не хотел, чтобы Москва играла главную роль во Второй мировой войне.

              «Встреча была задумана еще в конце 1944 года, главным инициатором был Рузвельт, который бомбардировал Сталина и Черчилля обращениями. У него были идеи о будущем мира, о создании организации всемирной безопасности, он хотел обсудить их с лидерами ведущих мировых держав», – рассказал Мягков.

              Директор РВИО рассказал, что подготовку конференции Сталин поручил наркому внутренних дел Советского Союза Лаврентию Берии в январе, всего за месяц с небольшим до ее начала.

              «На тот момент Крым только восемь месяцев назад был освобожден. Немцы проводили там жестокий оккупационный режим с массовым геноцидом местного населения. Во время отступления они все разрушали. Например, от Ливадийского дворца остались только стены, вывезли все, что могли, в том числе мебель, ковры и картины. Когда на место приехали представители Берии, то они увидели полнейшую разруху. Со стен содрали даже обои», – рассказал Мягков.

              Историк рассказал, что для восстановления Ялты приехало более 2 тыс. рабочих, и это позволило быстро восстановить практически до первоначального состояния Юсуповский, Воронцовский и Ливадийский дворцы, в которых было решено разместить делегации.

              «Со всей страны завозились лесоматериалы, мебель, посуда, сервизы и спальни. Особое вниманию уделялось организации питания, в Крым доставляли икру, балыки, различные сорта вин, шампанское, а также коньяк, который очень любил Черчилль. Но все было сделано для того, чтобы каждому делегату, а их было около 700 человек, создать комфортные условия», – рассказал директор РВИО.

              В конце января Минобороны открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Ялтинской конференции лидеров трех стран антигитлеровской коалиции.

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