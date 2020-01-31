Минобороны рассекретило материалы Ялтинской конференции

Минобороны открыло на своем сайте новый раздел, посвященный 75-летию Ялтинской конференции лидеров трех стран антигитлеровской коалиции.

Представленные документы рассказывают, как силы советского Черноморского флота вели кропотливую и всестороннюю подготовку к проведению Ялтинской конференции.

Организация обеспечения безопасности исторической встречи лидеров стран-союзников во время войны, на территории, где еще совсем недавно шли кровопролитные бои, требовала серьезнейших подготовительных работ не только по восстановлению городского ландшафта и инфраструктуры, – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что для налаживания надежной связи, разминирования морской прибрежной полосы и береговой линии, защиты неба, земли и моря близ Ялты, организации торжеств в честь прибытия высокопоставленных гостей были задействованы множество людей, штабов, спецподразделений различных видов и родов войск.

Часть документов рассказывает о том, как обеспечивали защиту Ялты от возможных попыток нападения противника. Эта работа шла совместно с военными США и Великобритании.

В разделе представлены и уникальные, ранее не публиковавшиеся фотоснимки с мероприятий, проводившихся в период конференции. Посещение Уинстоном Черчиллем Сапун-горы, экскурсия американских моряков на смотровую площадку, совместные застолья англичан и американцев с героями-черноморцами. Из представленных фотоснимков наглядно видно, каким оставили после себя город-курорт немецко-фашистские оккупанты.

Напомним, в июне историк, профессор Кембриджского университета Дэвид Рэйнольдс в ходе лекции на Историческом фестивале в Чолк-Вэлли рассказал, как с помощью одного приема Иосифу Сталину удалось провести Уинстона Черчилля.