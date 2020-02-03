В ОБСЕ осудили отмену Трампом запрета противопехотных мин

Решение США снять запрет на использование противопехотных мин делает мир менее безопасным, заявил комитет по правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ.

Комитет призвал Вашингтон поддержать запрет противопехотных мин, с которым соглашается большинство государств. В комитете подчеркнули, что речь идет об «оружии массового уничтожения с плохим прицелом», от которого чаще всего страдает мирное население. Отмечается, что противопехотные мины считаются неприемлемыми «по мнению почти всех стран мира».

Комитет считает, что решение Вашингтона снять ограничения на использование противопехотных мин «делает мир», включая США, «менее безопасным». Такая политика «разрушает не только <...> жизни людей, но и образ Соединенных Штатов как страны, приверженной гуманитарной деятельности», передает ТАСС.

Оттавский договор предусматривает полный отказ от применения противопехотных мин, прекращение их производства и уничтожение прежних запасов в четырехлетний срок. Он был открыт для подписания в 1997 году, а в 1999-м вступил в силу. США не входят в число стран, поддержавших договор.

В 2014 году США решили отказаться от противопехотных мин везде, кроме Корейского полуострова. 31 января 2019 года президент США Дональд Трамп отменил ограничения.