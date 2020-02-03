Главного невролога ЦВО осудили за вымогательство

Главный невролог Центрального военного округа подполковник Ренат Халимов был осужден на 7,5 лет колонии и лишен звания за взятку, сообщило Главное военное следственное управление СК.

Халимова признали виновным в получении взятки в особо крупом размере с вымогательством, сообщается на сайте ведомства.

«Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия по уголовному делу врач не признал вину в инкриминируемом ему деянии, доказательства, собранные военными следователями, позволили Екатеринбургскому гарнизонному военному суду признать Халимова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет, а также лишить воинского звания «подполковник медицинской службы». Кроме того, суд обязал его выплатить штраф в размере 1 млн рублей», – добавили в СК.

Следствие и суд установили, что в неврологическом отделении госпиталя военно-врачебную комиссию проходил полковник Евгений Мучкин. Он поинтересовался у Халимова, который был лечащим врачом, когда можно получить свидетельство о болезни, на что тот предложил ему дать взятку в 500 тыс. рублей.

«В противном случае [Халимов] угрожал затянуть процесс выдачи документа. Воспринимая данную угрозу как реальную, Мучкин передал Халимову имевшиеся при нем 10 тыс. рублей. Оставшуюся часть денег врач потребовал принести в течение двух недель. Девятнадцатого февраля 2019 года Халимова после получения 490 тыс. рублей от пациента задержали сотрудники правоохранительных органов», – заключили в ведомстве.

В декабре 2019 года бывшего борца с коррупцией на Алтае осудили за взятки в 13 млн рублей.