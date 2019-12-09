Бывшего борца с коррупцией на Алтае осудили за взятки в 13 млн рублей

Экс-главу антикоррупционного управления ГУ МВД Алтайского края Вадима Надвоцкого осудили за взятки на сумму около 13 млн рублей, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Людмила Рязанцева.

Следствие установило, что обвиняемый покровительствовал коммерческим организациям, продававшим топливо в регионе, и получил от них 12 млн рублей, сообщала прокуратура, передает РИА «Новости».

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц», – отметила Рязанцева.

Надводцкого приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 25 млн 800 тыс. рублей. Общий размер взяток составил 12,9 млн рублей, добавила представитель СУ СК.

На имущество и деньги Надвоцкого наложен арест на сумму 17 млн 482 тыс. рублей и 2 тыс. долларов США.

Надвоцкий полностью признал вину, дело в отношении него выделили в отдельное производство. Дело в отношении посредника направили в суд.

Напомним, Надвоцкий и его бывший коллега были задержаны в конце 2018 года по подозрению о взятке в размере 5 млн рублей.

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