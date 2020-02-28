АТОР сообщила об угрожающем положении туротрасли в России

Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к правительству с письмом, в котором сообщила об угрожающем положении туристической отрасли.

Такое положение сложилось после рекомендаций Ростуризма из-за коронавируса, уточнили в АТОР, передает РИА «Новости».

В письме изложена просьба изменить сроки запрета продажи туров в небезопасные по коронавирусу страны, передает ТАСС. Это необходимо для того, чтобы избежать коллапса на рынке, отметили в АТОР.

Ранее в АТОР заявили, что потери туроператоров составили 27 млрд рублей из-за запретов на продажу туров в ряд стран из-за распространения коронавируса.

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Накануне Ростуризм рекомендовал туристическим операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.