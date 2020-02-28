Подсчитаны потери российских туроператоров от коронавируса

Из-за запретов на продажу туров в ряд стран из-за распространения коронавируса российская туристическая розница оказалась парализована, потери туроператоров составили 27 млрд рублей, сообщили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте АТОР.

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В Ассоциации указали, что согласно предварительным данным Всемирной туристической организации (WTO), кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, обойдется отрасли минимум в 22 млрд долларов США.

Накануне Ростуризм рекомендовал туристическим операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.

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