Комитет Госдумы поддержал поправку о размещении органов госвласти вне Москвы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку к Конституции о возможности размещения органов государственной власти России в других городах, помимо Москвы.

Авторами поправки выступили сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в конституцию депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

Поправкой предлагается внести положение о возможности размещения органов госвласти в других городах, помимо столицы: в части 2 статьи 70 после слов о том, что столицей России является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов госвласти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.