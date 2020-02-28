Онищенко оценил решение Украины мерить температуру у въезжающих россиян

Ввод Украиной температурного контроля на границе с Россией никакого отношения к эпидемическим мероприятиям против коронавируса не имеет, это просто дешевая политика, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

С 28 февраля Украина вводит температурный контроль въезжающих на границе с Россией. В правоохранительных органах страны уточнили, что такие меры необходимы, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

«Температурный контроль – это одна из мер, и ее нужно рассматривать в совокупности. Сама по себе она вопрос не снимает и не решает. Вообще, кроме граждан Украины, из России туда никто не ездит, ну и пусть себе меряют температуру. Она ничего не даст, если нет других мер. Тем более у нас нет заболевших. Это просто дешевая политика, вот и все. Никакого отношения не имеет к эпидемическим мероприятиям», – говорит Онищенко.

По данным на 28 февраля насчитывается более 83 тысяч заболевших коронавирусом, из них 78 тысяч находятся в Китае. От болезни погибли 2 858 инфицированных.

Ранее Южная Осетия приняла решение закрыть все пункты пропуска на границе с Грузией из-за китайского коронавируса.