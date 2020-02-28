Украина решила измерять температуру у въезжающих россиян

Украина вводит в пятницу на границе с Россией температурный контроль въезжающих, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.

«Мы контролируем все пункты пропуска с ЕС, все пункты перехода в АТО (в зону операции объединенных сил в Донбассе), в Крым. И завтра, там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», – передает РИА «Новости» слова Авакова.

Ранее в пятницу госкомитет по здравоохранению Китая сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 78 тыс. 824 человек.

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