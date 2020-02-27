В Карелии благодаря президентскому гранту ветеранам окажут медпомощь на дому

В Карелии начала работу мобильная гериатрическая бригада. Проект даст возможность живущим в отдаленных районах пожилым людям и ветеранам получить квалифицированную помощь врача-гериатра. На реализацию проекта авторы инициативы получили поддержку в размере 1,2 млн рублей из Фонда президентских грантов.

«Проект реализуется благотворительным фондом «Здоровье Карелии» и «Госпиталем для ветеранов войн» в городе Петрозаводске, – сказал координатор проекта «Мобильные и гериатрические бригады» Кирилл Фитисов. – В ближайшие полгода запланированы 18 выездов в отдаленные районы Карелии – Сегежа, Пряжа, Беломорск, Олонец, Сортавала и Медвежьегорск. Работу планируется завершить к октябрю 2020 года».

По словам собеседника, каждый выезд специалистов будет разбит на две части. Первая – осмотр и тестирование пациентов врачом-гериатром, психологом и специалистом по социальной работе. При необходимости, пациент может быть оперативно направлен на лечение в госпиталь. Если медицинских проблем не выявлено, с обследуемым проведет собеседование психолог. По общему заключению гериатра и психолога выводится характеристика состояния пациента, даются рекомендации.

Вторая часть выезда – лекция врача-гериатра для местных врачей. Специалист расскажет о том, что такое гериатрия, какова специфика работы с пожилыми людьми, чему необходимо уделить внимание.

«Заключительным мероприятием проекта «Мобильные и гериатрические бригады» станет конференция, куда будет приглашен экперт из Сообщества гериатров России. Он прочтет курс лекций по повышению квалификации гериатров и специалистов общей практики, медсестер и фельдшеров, а также даст комплексную оценку проекту», – отметил Фитисов.

Координатор также добавил, что для реализации проекта было закуплено все необходимое медицинское оборудование: глюкометры, тонометры, спирометры (прибор для измерения объема легких) и динамометры для каждой из бригад специалистов. После окончания проекта оборудование останется в «Госпитале для ветеранов войн» в Петрозаводске, где начал работу гериатрический центр.

Напомним, система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов.

За три года Фонд президентских грантов распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

В конкурсе на соискание президентских грантов в начале 2020 года приняли участие 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций. Победителями стали 2 017 проектов из 85 регионов страны, которые получат поддержку более чем на 4 млрд рублей.