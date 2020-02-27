Высказаны сомнения в китайском происхождении нового коронавируса

Вспышка COVID-19 была впервые зарегистрирована в китайской провинции Хубэй, однако это вовсе не означает, что источник нового коронавируса находился именно здесь, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

«Что касается предположений и прогнозов по эпидемической ситуации, мы прежде всего рассматриваем Китай, не учитывая другие страны. В настоящее время за границей появились случаи (заражения коронавируса), и, хотя вспышка эпидемии впервые была обнаружена в КНР, вовсе не обязательно, что источник болезни возник в Китае», – передает РИА «Новости» слова Чжун Наньшаня.

Он отметил также, что один инфицированный новым коронавирусом человек может в среднем заразить от двух до трех человек.

«Инфицирование при нынешней эпидемии, возможно, происходит активнее, чем при SARS, если исходить из имеющихся на данный момент статистических данных. Один зараженный, вероятно, может заразить от двух до трех человек», – сказал Чжун Наньшань.

По его словам, именно это и объясняет необычайно быстрое распространение инфекции.

Ранее в четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек.

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