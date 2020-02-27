Россия обратилась к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко

Российское посольство в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медпомощи Константину Ярошенко.

Посольство сообщило в Facebook, что обратилось к США в связи с «резким ухудшением состояния здоровья» Ярошенко. Российская сторона рассчитывает, что «будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение». Подчеркивается, что «это является прямой обязанностью» властей США.

Российские дипломаты указали, что в тюрьме «здоровье Ярошенко серьезно пошатнулось». Сотрудники посольства собираются посетить его «в ближайшее время».

Напомним, власти США отказали в передаче России Ярошенко, который был осужден в США в 2011 году на 20 лет по обвинению в подготовке сговора для доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.