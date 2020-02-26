Крашенинников назвал конспирологией сообщения об обнулении президентских сроков

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что вопрос обнуления сроков президента после поправок к Конституции актуален с точки зрения конспирологии.

«С точки зрения конспирологии он, конечно, будет всегда актуален, а с точки зрения юридической он, конечно, не имеет под собой никаких оснований», – сказал Крашенинников, отвечая на вопрос об актуальности обнуления президентских сроков, передает РИА «Новости».

До этого сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявлял, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков.

Напомним, экс-советник президента Владислав Сурков заявил, что считает необходимым обнуление президентских сроков после принятия поправок в Основной закон.

В Кремле ответили, что высказывание Суркова – мнение гражданина России.