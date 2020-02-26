Крашенинников назвал конспирологией сообщения об обнулении президентских сроков

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

Британия активизирует свою деятельность по всему мируФото: Alberto Pezzali/Global Look Press
Борис Джонсон решил провести самую масштабную ревизию внешнеполитических приоритетов Британии со времен холодной войны, которая затронет вопросы дипломатии, экономики и обороны. Чем вызвано решение британского премьера и как оно скажется на отношениях Лондона с Россией и остальным миром? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Диалог знающего и верующего о национализме

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Несколько недель не утихали дискуссии вокруг так называемой русской поправки в Конституцию. Однако никакого конструктива, к сожалению, в этой дискуссии нет. Его и не может быть в диалоге знающего и верующего. Подробности...

Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
Обсуждение: 66 комментариев
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      В Рио-де-Жанейро стартовал знаменитый ежегодный карнавал

      Ежегодное состязание лучших школ самбы проходит в крупнейшем городе Бразилии – Рио-де-Жанейро. В этом году участники знаменитого карнавала выбрали нарочито аполитичные костюмы – в шествии были и русалки, и ковбои, и даже животные. Так танцоры отреагировали на противоречивую политику президента страны Жаира Болсонару
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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      Рекордное наводнение произошло в штате Миссисипи

      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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          Готовы ли вы проголосовать за музыканта Сергея Шнурова на каких-либо выборах?
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          • Будет зависеть от его политической программы

          Могут ли семейные отношения без регистрации брака быть нормой в современном обществе?
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          • Нет, это ненормально

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              Крашенинников назвал конспирологией сообщения об обнулении президентских сроков

              26 февраля 2020, 18:42

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что вопрос обнуления сроков президента после поправок к Конституции актуален с точки зрения конспирологии.

              «С точки зрения конспирологии он, конечно, будет всегда актуален, а с точки зрения юридической он, конечно, не имеет под собой никаких оснований», – сказал Крашенинников, отвечая на вопрос об актуальности обнуления президентских сроков, передает РИА «Новости».

              До этого сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас заявлял, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков.

              Напомним, экс-советник президента Владислав Сурков заявил, что считает необходимым обнуление президентских сроков после принятия поправок в Основной закон.

              В Кремле ответили, что высказывание Суркова – мнение гражданина России.


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