В Кремле оценили заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Слова экс-советника президента Владислава Суркова, который считает необходимым обнуление президентских сроков, это всего лишь «мнение гражданина России», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нужно отметить, что с недавних пор Владислав Юрьевич (Сурков) уже является гражданином России, физическим лицом, который не работает в администрации президента или в каком-то другом учреждении. Поэтому это мнение россиянина, пусть и очень компетентного и авторитетного среди политиков и политологов», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию, сенатор Андрей Клишас ранее заявил, что текст поправок не предусматривает никакого обнуления президентских сроков.

В интервью Сурков заявил, что, по его мнению, нужно закрепить в Конституции «гиперпрезидентскую» форму правления и заново начать отсчет президентских сроков.

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

Во вторник в Госдуму внесли проект поправок по голосованию об изменении Конституции.