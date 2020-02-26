Политолог назвал непредрешенным голосование по поправкам к Конституции

«Пока весь пакет поправок к Конституции не прошел второго чтения в Госдуме, рано ожидать того, что все пройдет автоматически. Тем более, вопрос так не ставится даже инициаторами этих поправок», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян. Он убежден, что голосование за поправки в Конституцию далеко не предрешено.

«Социология показывает, что никакой предрешенности голосования за поправки в Конституцию нет. Нет такого, чтобы 90% респондентов заявляло об осведомленности о голосовании. Или, например, из этих 90% значительное число людей заявляло о намерении прийти на голосование и выразить свое мнение», – сказал руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

По его словам, «мы еще не подошли непосредственно к дате волеизъявления». «По закону жанра – чем ближе дата, тем лучше информированность граждан. Но в целом это говорит о том, что ретранслируемого полного пакета поправок, помимо президентских, нет. Соответственно, явного решения людьми не принято. Есть лишь некое общее отношение к этому вопросу в том плане, что если поправки предлагаются – социальные и прочие – то, соответственно, они действительно пользуются поддержкой граждан России», – подчеркнул Кирьян.

На этой неделе глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что все предложения по изменениям в Конституции в ходе опроса «получили высокую поддержку» россиян.

«Поправка номер один – государством обеспечивается доступность и качество медицинского обслуживания (97% опрошенных считают ее важной). На втором месте – дети являются важнейшим достоянием России и государство обязано обеспечить им социальную поддержку (96%). Третья – ответственность государства за защиту прав трудящихся россиян, МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%). Четвертая – ежегодная индексация пенсий (94%)», – отметил Федоров.

По данным опроса, 66% россиян планируют принять участие в голосовании по поправкам в конституцию, 41% из них точно примут, 11% точно не примут, еще 23%, то есть практически четверть, еще не определились, либо затруднились ответить.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Напомним, в конце января президент России Владимир Путин заявил, что примет решение подписывать или не подписывать закон о внесении поправок в Конституцию только после того, как «люди скажут свое слово».

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», – заявил Путин на встрече с представителями общественности в Красногорске.