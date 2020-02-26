Глава МИД Украины отреагировал на заявление Суркова

Высказывания экс-помощника президента России Владислава Суркова об Украине – это его личная позиция; Киев будет комментировать только официальную позицию Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас Украина ведет переговоры с Россией, а не лично с Сурковым, передает «Обозреватель».

«Кто такой Сурков? Бывший помощник Путина. И он может говорить все, что желает необходимым. В России живет очень много людей, у которых разные мнения», – заявил Пристайко.

По мнению главы МИД Украины, у всех есть своя позиция. Украинская позиция заключается в том, что «российская агрессия началась именно с Украины».

«Я не собираюсь комментировать слова Суркова, как и договариваться с ним. Сейчас мы ведем переговоры с Россией. Сурков – это прежнее. А когда мы услышим позицию Российской Федерации – мы будем ее комментировать», – заключил он.

Ранее Сурков заявил, что на сегодня «Украины нет», но «есть украинство», которое характеризуется «специфическим расстройством умов». Также, по его мнению, Донбасс не вернется в состав Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отреагировал на «перлы об Украине» Суркова.

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