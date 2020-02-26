Российские пивовары попросили ввести минимальные цены на пиво

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Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Глава СНБО Украины «развалил» Россию по старой памяти

Свой трудовой путь Алексей Данилов начинал в качестве ветеринараФото: REUTERS/Sergei Karazy
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предрек России развал и даже перечислил его причины − демография, религия, «китайская угроза». Каждая стоит того, чтобы остановиться на ней подробно и дать русскоязычным украинцам шанс увидеть, в насколько мифологизированном и смешном пространстве они живут.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

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Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...

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              Российские пивовары попросили ввести минимальные цены на пиво

              26 февраля 2020, 09:32

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Союз российских пивоваров направил в Минфин письмо с просьбой о скорейшем установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво из-за сложившейся в последние годы неблагоприятной для легальных производителей ценовой конкуренции.

              «Учитывая важность проблемы, обращаемся к вам с просьбой рассмотреть вопрос по скорейшему установлению минимальных розничных цен на пиво. Со своей стороны мы готовы предоставить вам все дополнительные материалы, статистические данные, а также провести рабочую встречу по детальному обсуждению данного вопроса», – передает ТАСС текст письма.

              По данным пивоваров, обращение вызвано ситуацией, сложившейся в настоящее время на пивоваренном рынке России. Рынок перенасыщен так называемым акционным пивом по критически низким демпинговым ценам, не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов, установленных законодательством. В результате легальные производители, выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка.

              «Ситуация на рынке еще более обостряется из-за крупных сетевых ретейлеров, которые, агрессивно развиваясь, за счет демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости. Союз российских пивоваров считает ненормальной ситуацию, когда в легальной рознице бутылка пива продается дешевле бутылки обычной питьевой воды. Это дискредитирует пиво в глазах потребителя. Такая политика является одной из ключевых причин стимулирования «серого» рынка пива и не дает возможности добросовестным пивоварам развивать цивилизованный бизнес», – отмечается в письме.

              По мнению Союза российских пивоваров, введение МРЦ позволит в сочетании с оптимизацией акцизной политики существенно снизить объемы нелегального рынка пива (продукции без акцизов), создать равные конкурентные условия для легальных компаний.

              Эта мера будет способствовать снижению количества потребляемого некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков, маскирующихся под пиво, безакцизной пивной продукции, в том числе и серого импорта в приграничные регионы России.

              Среди преимуществ введения МРЦ на пиво участники рынка называют также быстрое внедрение этой меры и отсутствие затрат как для пивоваренной отрасли, так и для регулятора.

              Напомним, в декабре депутат от «Единой России» Ильдар Гильмутдинов разработал поправки в закон о регулировании алкогольного рынка, направленные на борьбу с фирмами-однодневками, производящими нелегальную пивоваренную продукцию.

              Законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком, в том числе фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво. При помощи этих фирм в нелегальный оборот попали 22,5 млн дал пивоваренной продукции, в связи с чем региональные бюджеты потеряли 5 млрд рублей из-за недополученных акцизов.


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