В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

В отеле на Канарских островах, который поместили в карантин из-за туриста с коронавирусом, находятся как минимум двое граждан России, сообщил почетный консул России на Канарских островах Гонсало Парада.

По словам консула, всех гостей отеля просят оставаться в номерах, пока ведутся медицинские проверки. Итальянец, у которого диагностировали заболевание, жил в отеле с супругой в течение недели, передает РИА «Новости».

«Одна пара [находящихся в отеле россиян] связалась с нами, они прибыли 21 февраля, должны были уехать 29 февраля», – уточнил Парада. Есть ли еще россияне среди постояльцев, не уточняется.

Речь идет о гостинице H10 Costa Adeje Palace в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе, где проживал итальянец, инфицированный коронавирусом.

Напомним, в Италии от коронавируса умерли семь человек, более 200 заражены. Под угрозой срыва оказался венецианский карнавал.

Между тем, странам Евросоюза разрешили приостанавливать действие Шенгена из-за распространения коронавируса.

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