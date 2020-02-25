Врач скорой на Урале не смогла получить лекарства после контакта с больным СПИДом

Фельдшер из Златоуста после опасного контакта с больным СПИДом была вынуждена ехать в Челябинск для получения необходимого для профилактики ВИЧ-инфекции препарата, поскольку медикамента не оказалось в городской больнице.

По словам депутата областного парламента Ольги Мухометьяровой, к ней обратилась мать 23-летней сотрудницы скорой помощи. Ее дочь оказывала помощь мужчине с гематомой на голове, и она лопнула, кровь брызнула фельдшеру в глаз. Пациент был болен СПИДом, передает «Интерфакс».

При этом лекарство, которое необходимо было девушке для профилактики заражения, ей не дали. Изначально говорилось, что препарат в сейфе и достать его можно только утром. Позже выяснилось, что препарата вовсе нет. Фельдшер обратилась в областной Центр СПИДа.

Мухометьярова заявила о намерении обратиться в прокуратуру города с заявлением о проверке действий руководства больницы. По ее мнению в их действиях присутствуют признаки халатности и неоказания своевременной медицинской помощи.

В пресс-службе Центра СПИДа заявили, что в подобной ситуации нужно как можно быстрее начать прием необходимых препаратов. Лучше всего это сделать в первые два часа после инцидента, но не позднее 72 часов.

В региональном Минздраве пояснили, что фельдшер в течение месяца будет находиться под наблюдением врачей областного центра СПИДа и получит необходимые медикаменты.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области предстанет перед судом по обвинению в заражении супруги ВИЧ-инфекцией.