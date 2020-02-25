Глава минздрава Украины сочла коронавирус не опаснее обычного гриппа

Коронавирус не опаснее обычного гриппа, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, призвав журналистов не называть инфекцию смертельной и не сеять панику.

«Если мы говорим, что вирус смертельный, то это когда у него высокая летальность. Этот вирус имеет летальность невысокую. На сегодняшний день Китай дает вспышку очень концентрированную – только у 2% отдельной возрастной группы проявляется летальность», – цитирует УНИАН главу минздрава страны.

По ее словам, в стране умирают от многих других болезней, но «если каждую болезнь будем называть смертельной, то будем сеять панику».

Между тем Роспотребнадзор сообщил, что в России за прошедшие сутки не зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом.

«За период мониторинга зарегистрировано 1 тыс. 139 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции, 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция. Нарастающим итогом, выписаны с выздоровлением 455 человек», – говорится в сообщении.

Ранее Глава Минздрава Украины заявила, что намерена провести вместе с эвакуированными украинцами в карантине все две недели. Она пояснила, что присутствие министра поможет успокоить население в Новых Санжарах. Однако позже сообщалось, что министр не провела в санатории и суток. Министр выехала из санатория, а позже заселилась в отдельный домик.

В Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция задержала активистов, после чего расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.

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