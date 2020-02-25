Массовые столкновения из-за строительства лагеря для мигрантов произошли в Греции

Полиция применила слезоточивый газ против жителей греческих островов Лесбос и Хиос, которые попытались помешать выгрузить строительную технику для возведения лагерей для мигрантов.

Ночью на острова прибыла техника, ее выгрузили в портах Митилини (Лесбос) и Местон на Хиосе. Она необходима «для начала работ по возведению новых закрытых охраняемых центров содержания (мигрантов)», передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА.

Прибытие техники сопровождалось беспорядками, порт Митилини «превратился ночью в поле боя почти на два часа».

«Десять подразделений спецназа полиции, которые прибыли в порт на корабле «Пегас», вместе с силами полиции, которые уже находились на острове, вступили в столкновения с сотнями местных жителей, собравшихся, чтобы помешать выгрузке техники. Полиция применила слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты», – сообщает греческое агентство.

После выгрузки техника направилась к населенным пунктам Кавакли и Карава, где планируется строительство.

На Хиосе в порту Места также произошли столкновения, от слезоточивого газа пострадали мэр острова Стаматис Кармантзис и один священник, председатель ассоциации священников Хиоса.

Теперь полиция направила в порт водометы.

Напомним, в Греции находятся до 150 тыс. мигрантов и беженцев, которые получили убежище или запросили его. Большинство мигрантов составляют афганцы.

Ранее правительство Греции сообщило, что намерено уже в марте начать строительство закрытых лагерей для беженцев и нелегальных мигрантов, чтобы они заработал летом.

Под лагеря реквизируют земельные участки. На пяти островах будет пять лагерей на 20 тыс. мест, беженцев будут содержать там три месяца на время рассмотрения прошения об убежище.

Напомним, в ноябре в Греции вспыхнули протесты против мигрантов.