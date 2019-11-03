В Греции вспыхнули протесты против мигрантов

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Немцев удивила сила российского рубля

Западные инвесторы любят рубль и российские облигацииФото: Андрей Гордеев/«Ведомости»/ТАСС
Несмотря на годы геополитического давления на Россию, российский рубль в 2019 году сумел заметно укрепиться. Об этом пишет авторитетное немецкое издание Focus. На рубль перестали влиять как западные санкции, так и колебания цен на нефть. Впрочем, российские аналитики чрезмерный оптимизм немцев разделяют не до конца. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Ракета «Ангара» пошла на снижение

На выставках «Ангара» смотрится привлекательно, а в реальных условиях она никому не нужнаФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Роскосмос оперативно отреагировал на утечки о разрыве контракта с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя «Ангара-1.2». В госкорпорации пояснили, что заменили «Ангару» на «Союз-2.1» только для запуска спутников «Гонец» в 2021 году. А старт производства «Ангары» руководство Роскосмоса назвало приоритетной задачей. Почему за 20 лет «Ангара» так и не стала серийной и нужна ли теперь эта ракета России? Подробности...
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Католическая церковь теряет власть над деньгами

Католическая церковь делает выбор между деньгами и святостьюФото: Dinuka Liyanawatte/Reuters
Ватикан, богатейшая церковь в мире, находится на грани банкротства. По крайней мере, так утверждает итальянский журналист Джанлуиджи Нуцци, получивший доступ к финансовым документам католической церкви. В чем причина происходящего и почему при всем при этом некоторые высшие руководители Ватикана оказались весьма богаты?  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Зачем России Черный континент

Герман Садулаев, писатель, публицист
Третья мировая война, если она, не дай бог, состоится, будет не войной между социалистическим лагерем и капиталистическим концлагерем, не между христианским Западом и мусульманским Востоком. Это будет война между Китаем и Индией. За Африку. Подробности...
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Передо мной мой народ ни в чем не виноват

Алексей Алешковский, сценарист
Забавно, что в XIX веке прогрессивная русская интеллигенция культивировала чувство собственной вины перед народом, а в XXI — исключительно чувство вины народа перед собой. Подробности...
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Россия могла плавно перейти из 1985 в 2000 год

Дмитрий Ольшанский, публицист
Именно «разворот самолета» начал в России новую эпоху, которая длится до сих пор. И, конечно же, именно недолгое примаковское премьерство было передышкой в аду либерального варварства. Подробности...
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              В Греции вспыхнули протесты против мигрантов

              3 ноября 2019, 17:46

              Текст: Ольга Никитина

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              В ряде регионов Греции прошли протесты против размещения беженцев. Миграционный поток с побережья Турции значительно вырос за последние месяцы. В некоторых районах страны численность мигрантов начинает превышать число местных жителей.

              С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Skai.

              В городке Янница в районе Пелла на севере страны минувшей ночью три десятка местных жителей собрались, чтобы перекрыть дорогу двум туристическим автобусам, на которых власти привезли от 100 до 150 мигрантов и беженцев для размещения в местной гостинице. Сначала автобусы покинули этот район, но вернулись после того, как полиция обеспечила проезд к гостинице. Впоследствии жители пошли в полицейский участок, чтобы подать жалобу.

              В районе Серре группа людей устроила митинг на пункте сбора платежей на автомагистрали Эгнатия в знак протеста против перемещения беженцев и мигрантов в Серре. После ухода митингующих автобус с беженцами и мигрантами проехал в отель в районе Сидирокастро.

              В ночь на субботу мэр острова Кос Феодосис Никитарас вместе с чиновниками мэрии и местными жителями пришел в порт, чтобы не допустить высадку 60 мигрантов, которых на пароме доставили с острова Кастелоризо. В порт приехала и муниципальная техника. За день до этого на Кос перевезли 50 мигрантов. Сейчас на острове их уже 4,5 тысячи.

              Мэр поднялся на борт парома, после беседы с ним мигрантов повезли в Пирей.

              Протесты против мигрантов проходят и в ряде других районов.

              Как сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику, в Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тыс. мигрантов. Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.

              Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.

              Кумуцакос считает, что греки должны проявить солидарность с приграничными регионами страны, которые принимают первую волну мигрантов. «Проблема большая, и она остается надолго. Вот почему нам нужно терпение», – сказал замминистра.

              Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.


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