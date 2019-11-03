В Греции вспыхнули протесты против мигрантов

В ряде регионов Греции прошли протесты против размещения беженцев. Миграционный поток с побережья Турции значительно вырос за последние месяцы. В некоторых районах страны численность мигрантов начинает превышать число местных жителей.

С островов мигрантов перевозят в континентальную часть страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Skai.

В городке Янница в районе Пелла на севере страны минувшей ночью три десятка местных жителей собрались, чтобы перекрыть дорогу двум туристическим автобусам, на которых власти привезли от 100 до 150 мигрантов и беженцев для размещения в местной гостинице. Сначала автобусы покинули этот район, но вернулись после того, как полиция обеспечила проезд к гостинице. Впоследствии жители пошли в полицейский участок, чтобы подать жалобу.

В районе Серре группа людей устроила митинг на пункте сбора платежей на автомагистрали Эгнатия в знак протеста против перемещения беженцев и мигрантов в Серре. После ухода митингующих автобус с беженцами и мигрантами проехал в отель в районе Сидирокастро.

В ночь на субботу мэр острова Кос Феодосис Никитарас вместе с чиновниками мэрии и местными жителями пришел в порт, чтобы не допустить высадку 60 мигрантов, которых на пароме доставили с острова Кастелоризо. В порт приехала и муниципальная техника. За день до этого на Кос перевезли 50 мигрантов. Сейчас на острове их уже 4,5 тысячи.

Мэр поднялся на борт парома, после беседы с ним мигрантов повезли в Пирей.

Протесты против мигрантов проходят и в ряде других районов.

Как сообщил замминистра защиты граждан Йоргос Кумуцакос, ответственный за миграционную политику, в Грецию за последние четыре месяца прибыли 40 тыс. мигрантов. Кумуцакос заявил, что это проблема национального масштаба.

Комментируя сообщения о протестах жителей, замминистра сказал, что обязанность государства информировать местные власти о перемещении мигрантов.

Кумуцакос считает, что греки должны проявить солидарность с приграничными регионами страны, которые принимают первую волну мигрантов. «Проблема большая, и она остается надолго. Вот почему нам нужно терпение», – сказал замминистра.

Напомним, ранее Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев.