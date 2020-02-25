Названы регионы России с наибольшим количеством ДТП

Эксперты проанализировали дорожную ситуацию в регионах России в 2019 году и выяснили, в каком из них произошло наибольшее количество аварий.

По данным МВД, всего в прошлом году на территории России произошло 164,4 тыс. ДТП, что на 2,2% меньше, чем в 2018 году, передает РИА «Новости».

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий было зафиксировано в Республике Тыва, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий.

От 400 до 500 ДТП на 100 тыс. автомобилей зарегистрировано в Амурской, Тюменской, Омской и Владимирской областях, а также в Карачаево-Черкесии.

Менее 200 происшествий зафиксировано на Чукотке, в Ингушетии, в ЯНАО, Дагестане, Московской, Новосибирской и Свердловской областях.

Самым безаварийным субъектом стала Чечня, в ней зафиксировано всего 76 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта.

Также по сравнению с 2018 годом на 6,8% снизилось количество погибших в ДТП, а раненых – на 1,9%.

Одними из лидеров антирейтинга по количеству погибших в авариях стали Чеченская Республика и Чукотский автономный округ – 34 и 36 пострадавших (погибших и раненых) в ДТП на 100 тыс. человек. Также плохие показатели в этом аспекте у Дагестана и Ингушетии. Самая низкая доля погибших в ДТП – в Севастополе, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество погибших в ДТП сократилось на 26% за последние пять лет.