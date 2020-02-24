Полиция назвала умышленным наезд на толпу на карнавале в Германии

Водитель умышленно направил машину в толпу на карнавале в немецком Фолькмарзене (федеральная земля Гессен), однако речь не идет о теракте, заявил представитель полиции.

«Мы не считаем происшедшее терактом», – передает его слова ТАСС.

В полиции подчеркнули, что действия водителя были умышленными. Злоумышленником был гражданин Германии, это местный житель.

Напомним, в понедельник в Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу, более 30 человек пострадали. Водитель задержан.