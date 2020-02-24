Машина въехала в толпу в Германии, много пострадавших

На карнавальном шествии в немецком городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в толпу зрителей, по меньшей мере 10 человек пострадали, сообщают СМИ.

Очевидцы сообщают, что около 14.30 по местному времени (16.30 мск) в группу людей въехал серебристый универсал Mercedes. Автомобиль проехал на скорости около 30 метров, прежде чем остановился, сообщает Hessenschau.

Среди пострадавших есть дети.

Водитель задержан, сообщает полиция.

image of the incident in Volkmarsen pic.twitter.com/GvtqiIMJXw — Xy5Z89 (@Xy5Z89) February 24, 2020

BNO News сообщает, что пострадали не менее 15 человек.