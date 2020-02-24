При наезде автомобиля на людей в Германии пострадали более 30 человек

Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей на карнавале в германском Фолькмарзене, пишет газета Bild.

У трети пострадавших, как сообщает газета, серьезные повреждения, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на карнавальном шествии в Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль Mercedes въехал в толпу зрителей.