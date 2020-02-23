Главный редактор информагентства погибла на Камчатке

Главный редактор информационного агентства «Камчатка» Мария Нетребенко погибла в возрасте 29 лет, катаясь на снегоходе.

По данным ИА «Камчатка», журналистка переехала в регион всего полгода назад. Источник в оперативных службах рассказал, что авария произошла на трассе биатлонного комплекса.

Мария и ее коллега Лейсан Латыпова врезались на снегоходе в дерево. Редактор, которая была за рулем, погибла. Вторая пострадавшая была госпитализирована и находится в реанимации, сообщает «Камчатка-информ».

Ранее в Москве после падения из окна погибла 25-летняя журналистка Wonderzine.